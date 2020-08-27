Лукашенко садит забастовщиков на голодный паек

В белорусской пограничной службе заявили, что якобы у грузоотправителя не было всех необходимых документов.

Фуру с почти двадцатью тоннами продовольствия в качестве гуманитарной помощи бастующим заводчанам в Беларуси, организованной польским независимым профсоюзом «Солидарность» (https://t.me/nexta_live/9536), не впустили в страну.