ТЕМА

Лукашенко садит забастовщиков на голодный паек

27 августа 2020 | 12:27

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Фуру с почти двадцатью тоннами продовольствия в качестве гуманитарной помощи бастующим заводчанам в Беларуси, организованной польским независимым профсоюзом «Солидарность» (https://t.me/nexta_live/9536), не впустили в страну.


В белорусской пограничной службе заявили, что якобы у грузоотправителя не было всех необходимых документов.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Лолита-мода в Японии.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100