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Лукашенко садит забастовщиков на голодный паек
27 августа 2020 | 12:27
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Фуру с почти двадцатью тоннами продовольствия в качестве гуманитарной помощи бастующим заводчанам в Беларуси, организованной польским независимым профсоюзом «Солидарность» (https://t.me/nexta_live/9536), не впустили в страну.
В белорусской пограничной службе заявили, что якобы у грузоотправителя не было всех необходимых документов.
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