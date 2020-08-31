Фінал першої шахової онлайнової олімпіади завершився гучним скандалом

Зазначимо, що перший фінальний мініматч між цими командами завершився нічиєю - 3:3. А в другому росіяни перемогли з рахунком 4,5:1,5. Але збірна Індії оскаржила підсумок.

Як виявилося, індійці Ніхал Сарін і Дівя Дешмух втратили час через розрив інтернет-з'єднання.

Тож керівництво FIDE вирішило нагородити обидві збірні золотими нагородами. Це було зроблено через відсутність конструктиву в діях апеляційного комітету організації.

Це вже другий скандал за час проведення онлайнової олімпіади. У чвертьфіналі між Вірменією й Індією виникла аналогічна ситуація з розривом з'єднання і втратою очок, після чого представники Вірменії оскаржили результат.

Однак ФІДЕ не підтримало скаргу вірменської збірної, через що шахісти вирішили не виходити на другий чвертьфінальний матч.

Онлайн-версія змагань шахової олімпіади проводиться вперше через коронавірус.

У турнірі взяли участь понад 160 країн.