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4G уже работает на 22 станциях киевского метро
01 сентября 2020 | 09:37
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4G уже работает на 22 станциях киевского метро. Киевстар, Vodafone Украина и lifecell совместно с компанией Huawei в конце августа запустили 4G еще на 7 станциях киевского метро и в тоннелях между ними.
Среди 7 станций, на которых мобильный интернет появился в конце августа: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец спорта, Кловская и Печерская. Вместе с теми станциями, которые были запущены ранее, 4G сеть мобильных операторов уже работает на 22 станциях из 46 подземных.
Как отмечают операторы, расширение 4G-сети в метро происходит поэтапно и запустить скоростной интернет на остальных станциях они планируют до конца 2020 года.
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