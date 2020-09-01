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Помпео давит на Зеленского на предмет продажи Мотор-Сичи китайцам
01 сентября 2020 | 08:41
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие «Мотор Сич» (Запорожье), сообщил американский госдепартамент.
«Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей «Мотор Сич», — говорится в распространенном сообщении госдепа о состоявшейся еще 26 августа телефонной беседе Помпео с Зеленским.
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