В Крыму борются за живительную влагу и готовятся к худшему

03 сентября 2020 | 10:39

Российские власти Крыма заявили, что готовы использовать все возможные варианты для решение проблемы дефицита воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.



В частности, по словам подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова, рассматриваются «даже самые фантастические варианты» – контроль за испарением воды из водохранилищ.



«Мы сидели смотрели вплоть до самых фантастических вариантов по уменьшению объемов испарения с поверхности зеркала водохранилища воды различными способами. Не буду сейчас рассказывать, были фантастические предложения, можно сказать. Попробуем все варианты, готовимся к худшей картине», – сказал Аксенов.