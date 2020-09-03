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В Крыму борются за живительную влагу и готовятся к худшему
03 сентября 2020 | 10:39
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Российские власти Крыма заявили, что готовы использовать все возможные варианты для решение проблемы дефицита воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.
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