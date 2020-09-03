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Под Мелитополем расстреляли микроавтобус
03 сентября 2020 | 10:44
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В районе Мелитополя неизвестные люди из огнестрельного оружия расстреляли микроавтобус "Форд". ЧП произошло 2 сентября около 23:00. Об этом журналистам сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.
В результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя. Его госпитализировали в Мелитопольскую городскую больницу. В полиции говорят, его жизни на данный момент ничего не угрожает.
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