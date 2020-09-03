ТЕМА

Под Мелитополем расстреляли микроавтобус

03 сентября 2020 | 10:44

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В районе Мелитополя неизвестные люди из огнестрельного оружия расстреляли микроавтобус "Форд". ЧП произошло 2 сентября около 23:00. Об этом журналистам сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.


В результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя. Его госпитализировали в Мелитопольскую городскую больницу. В полиции говорят, его жизни на данный момент ничего не угрожает.
 
Что касается нападавших, то о них ничего не сообщается.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100