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Полицейские пришли в офис "Свободы", получили по морде и ушли

03 сентября 2020 | 10:49

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Трое полицейских получили телесные повреждения в результате конфликта возле офиса киевской организации "Всеукраинское объединение "Свобода". Об этом говорится в сообщении полиции Киева.


Вечером, 2 сентября, 3 сотрудника департамента стратегических расследований Национальной полиции прибыли в офис общественной организации на улице Тургеневская для проведения процессуальных действий.

 
В результате между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения.
 
Медицинскую помощь им оказали без госпитализации. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события.
 
Председатель "Свободы" Олег Тягнибок написал в Facebook, что полиция пришла в офис партии с намерением задержать депутата Киевсовета Владимира Назаренко. Около полуночи силовики отступили.



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