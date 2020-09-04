ТЕМА

ЕС оставит Лукашенко без санкций

04 сентября 2020 | 12:20

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Европейский союз не будет включать в санкционный список президента Беларуси Александра Лукашенко. Против введения санкций в отношении Лукашенко выступает Германия при поддержке Франции и Италии. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источники.


По информации издания, Берлин и Париж хотят сохранить открытыми каналы связи с Лукашенко. Введение санкция могло бы этому помешать. При этом страны Балтии и Польши требуют, чтобы Лукашенко был включен в санкционный список ЕС.

Официальный список санкций против Беларуси в Евросоюзе планируют опубликовать на следующей неделе.

"Переговоры чрезвычайно трудны, поскольку каждый список должен быть одобрен всеми странами-членами единогласно", - сообщил высокопоставленный дипломат ЕС.

Ожидается, что в список будут включены 16-19 человек. Их активы будут заблокированы, а также введен запрет на въезд в ЕС. При этом формальное голосование по включению Лукашенко еще не состоялось. На неформальных переговорах в ЕС отказались применять против президента Беларуси санкции.



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