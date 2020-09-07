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Венедиктова может стать министром юстиции, Баканов возглавит Офис генпрокурора - СМИ

07 сентября 2020 | 10:58

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова может возглавить министерство юстиции. В свою очередь, ее на этой должности может заменить нынешний председатель СБУ Иван Баканов.


Об этом сообщают источники РБК-Украина.

Кроме того, еще один источник в монобольшинстве отметил, что главой Минюста Денисом Малюськой недовольны около трети фракции "Слуга народа" из-за эксцентричного поведения министра, в частности.

"Ротация Баканов-Венедиктова — это вполне рабочая схема. Слухи об этом уже давно ходят, но пока никакой конкретики нет", — сказал один из источников журналистов.

Хотя, по информации издания, у Малюськи есть и немалая "группа поддержки" внутри СН.



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