Венедиктова может стать министром юстиции, Баканов возглавит Офис генпрокурора - СМИ

Хотя, по информации издания, у Малюськи есть и немалая "группа поддержки" внутри СН.

"Ротация Баканов-Венедиктова — это вполне рабочая схема. Слухи об этом уже давно ходят, но пока никакой конкретики нет", — сказал один из источников журналистов.

Кроме того, еще один источник в монобольшинстве отметил, что главой Минюста Денисом Малюськой недовольны около трети фракции "Слуга народа" из-за эксцентричного поведения министра, в частности.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова может возглавить министерство юстиции. В свою очередь, ее на этой должности может заменить нынешний председатель СБУ Иван Баканов.