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Спикер ВР Разумков: фиг вам, а не нарко, пистолеты и проституток
07 сентября 2020 | 14:04
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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выступает против легализации оружия, марихуаны и проституции в Украине. По его мнению, украинское общество еще не готово к этому. Об этом он заявил в интервью "Українським новинам". В частности, Разумков не уверен, что украинское общество в полной мере готово к легализации короткоствольного оружия. Оборот марихуаны, в том числе в медицинских целях, он тоже не поддерживает.
"Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю", - отметил Разумков.
Он также подчеркнул, что легализация проституции тоже не для украинских реалий.
"Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг", - добавил спикер Рады.
Напомним, ранее в МВД Украины раскрыли детали подготовки закона о легализации оружия, заявив о готовности к сотрудничеству с международными партнерами по этому вопросу. При этом в министерстве уверены, что легализация возможна после завершения боевых действий на Донбассе.
Весной директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью РБК-Украина рассказал, что только каждый четвертый украинец готов к легализации проституции. Оборот легких наркотиков тоже воспринимается в Украине негативно.
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