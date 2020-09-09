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В РФ администраторы паблика получили долгие сроки
09 сентября 2020 | 16:57
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В России приговорили к тюремному сроку администратора паблика "АУЕ" ("Арестантский уклад един") в социальной сети "ВКонтакте". Наказание получили и его "сообщники" - супруга и друг. Это первое подобное решение суда после признания движения АУЕ экстремистским в России. Об этом в среду, 9 сентября, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
"Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, Артема Зуева. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, с ноября 2011 года по май 2018 года Николай Бабарика опубликовал в сообществе "АУЕ" около 30 тысяч постов, в том числе содержащих "призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Его жена, Наталья Бабарика, вступила в паблик в марте 2017 года, она занималась администрированием сообщества.
Правоохранители пресекли деятельность паблика "АУЕ" в мае 2018 года.
"Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет исправительной колонии общего режима, Зуеву - в виде 3 лет 9 месяцев исправительной колонии общего режима, Наталье Бабарике - в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Осужденным также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, на три года", - добавили в Генпрокуратуре.
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