На АвтоЗАЗе приступают к выпуску Рено

10 сентября 2020 | 11:58

В концерне отмечают, что украинский рынок имеет высокий потенциал ПАО "Запорожский автомобилестроительный завод" начинает производство автомобилей Groupe Renault. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В 2020 году на предприятии была произведена масштабная реконструкция, а на заводе внедрена корпоративная система стандартизации качества Alliance Production Way. Система работает на всех предприятиях Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.

После проведенных работ производственные мощности в Запорожье соответствуют международным стандартам группы.

В пресс-службе ЗАЗ пока не раскрывают подробности сотрудничества - информация о модельном ряде, объемах производства и рынках сбыта будет предоставлена в ближайшее время.

"Мы гордимся тем, что реализуем этот проект, который создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию отечественного автопрома. Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка", - отмечает председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко.

По словам руководителя ЗАЗ, флагман автомобильной индустрии Украины смог пережить трудности, возродиться и сегодня открывает новую страницу своей истории. Старт совместного проекта с Groupe Renault - первый шаг на пути к восстановлению важной для страны отрасли.

В свою очередь, управляющий директор Groupe Renault Export Регион Евразия Макс Миссана считает, что украинский рынок имеет для концерна высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям.

"Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault", - добавляет Макс Миссана.

Как известно, Запорожский автомобилестроительный завод - крупнейший производитель автомобилей, единственное в Украине предприятие, имеющее полный цикл производства легковых автомобилей, который включает штамповку, сварку, окраску, оборудование кузова и сборку автомобиля.

Ранее на ЗАЗ сообщали, что предприятие находится в тяжелом положении из-за падения внутреннего рынка новых автомобилей. Линии Запорожского автозавода по выпуску легковых машин были законсервированы. При этом на предприятии был налажен выпуск нескольких моделей автобусов, в том числе для перевозки школьников. Новые автобусы производства ЗАЗ соответствуют всем требованиям ЕС и пользуются спросом в странах Европы.

В компании считают, что партнерство с Groupe Renault позволит не только сохранить ЗАЗ и дать предприятию мощный толчок к развитию, но и открывает новый этап в украинском автомобилестроении. На ЗАЗ обещают высокое качество сборки автомобилей и новые рабочие места.

Напомним, у Запорожского завода есть успешный опыт работы с такими гигантами отрасли как Daimler AG, Opel, GM, KIA, Chery.

Groupe Renault - занимается производством автомобилей с 1898 года и представлена на рынках 134 стран. В 2019 году группа реализовала 3,8 млн автомобилей. Владеет брендами: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine.

С 2017 года Renault Groupe Renault является мажоритарным акционером "АВТОВАЗ", и владеет брендом LADA. Groupe Renault является частью Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.