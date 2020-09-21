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Председательша Харьковского окружного админсуда залетела на взятке
21 сентября 2020 | 17:58
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Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры уличила председателя Харьковского окружного административного суда в передаче 3 тыс. долл. неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«По данным предварительного расследования, председатель суда оказывала давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу. За принятие судьей «правильного» решения председатель суда передала 3 тыс. долл.», - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о сообщении председателю суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Также продолжаются неотложные сле
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