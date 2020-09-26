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В Европе Зеленскому сказали. что ЕС - не банкомат
26 сентября 2020 | 08:28
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Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскрыл подробности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Боррель написал в статье под названием "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским", опубликованной в "Европейской правде", передает "ДС".
"Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас — это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы. Лучшим способом стабилизировать наш регион соседства является стабильная, богатая и демократическая Украина", — написал Боррель.
Он отметил, что реформы в Украине замедлились после периода "турборежима".
"Избрание Владимира Зеленского президентом в апреле 2019 года было знаком решительной готовности украинцев бороться против коррупции и ослабить власть олигархов в стране. Его первые месяцы на посту характеризовались "турборежимом", когда парламент быстро принимал реформы, которые долго буксовали на месте. Однако, по мнению многих обозревателей, в последнее время темпы реформ замедлились, в частности выполнение обязательств в рамках Соглашения об ассоциации", — написал дипломат.
Боррель также добавил, что в Украине до сих пор сохраняют значительное влияние олигархи. Так, им принадлежит большинство национальных телеканалов.
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