В Европе Зеленскому сказали. что ЕС - не банкомат

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24.08.2009, Россия | Дмитрий Медведев приехал в Бурятию. Первым из российских президентов. Помимо стандартных посещений местных предприятий и разговора с руководством Дмитрий Анатольевич посетил Иволгинский дацан старейший буддийский монастырь страны, резиденцию главы Буддийской традиционной Сангхи России Пандито хамбо-ламы Дамбы Аюшеева. Ламы планировали признать Медведева воплощением одного из самых почитаемых божеств буддийского пантеона Белой Тары и провести перед ним обряд простирания. Лучшими мастерами Бурятии изготовлен трон «Белого царя» воплощения Белой Тары на земле, на который ламы собираются с почестями усадить главу государства. Подробности церемонии посвящения Медведева в сан ламы не разглашают. Известно, что для церемонии нужно согласие самого президента. Судя по тому, что фотографий Медведева на троне нет, не было и согласия. Впрочем, кто знает...