Зекам пообещали послабления

"Счастливчики»" которые попали в ДИЗО (дисциплинарный изолятор, — "ДС") или карцер, смогут взять с собой книги. И мое любимое — прическа (длина волос) у мужчин может превратиться из просто "короткой" в либеральную с лимитом длины в 5 сантиметров", — добавил министр.