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Зекам пообещали послабления
26 сентября 2020 | 08:34
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Министерства юстиции Денис Малюська сообщил подробности готовящегося приказа относительно изменений в правилах работы СИЗО и учреждений исполнения наказаний.
Часть нововведений, по словам Малюськи, сделана во исполнение решений Европейского суда по правам человека, информирует "ДС".
"В камерах СИЗО появятся холодильники (правда не за государственный счет), а на прогулочных двориках — дополнительные возможности для занятия спортом, кроме стандартных перекладины и брусьев", — написал Малюська у себя в Facebook.
"Счастливчики»" которые попали в ДИЗО (дисциплинарный изолятор, — "ДС") или карцер, смогут взять с собой книги. И мое любимое — прическа (длина волос) у мужчин может превратиться из просто "короткой" в либеральную с лимитом длины в 5 сантиметров", — добавил министр.
Кроме того, адвокаты получат возможность работы с лэптопами и портативными принтерами, а женщинам разрешат украшения из недрагоценных материалов
"Ну и куча других мелочей, которые для осужденных и заключенных самом деле вовсе не мелочи", — заключил Малюська.
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