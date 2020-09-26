ТЕМА

Зекам пообещали послабления

26 сентября 2020 | 08:34

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Министерства юстиции Денис Малюська сообщил подробности готовящегося приказа относительно изменений в правилах работы СИЗО и учреждений исполнения наказаний.


Часть нововведений, по словам Малюськи, сделана во исполнение решений Европейского суда по правам человека, информирует "ДС".

"В камерах СИЗО появятся холодильники (правда не за государственный счет), а на прогулочных двориках — дополнительные возможности для занятия спортом, кроме стандартных перекладины и брусьев", — написал Малюська у себя в Facebook.

"Счастливчики»" которые попали в ДИЗО (дисциплинарный изолятор, — "ДС") или карцер, смогут взять с собой книги. И мое любимое — прическа (длина волос) у мужчин может превратиться из просто "короткой" в либеральную с лимитом длины в 5 сантиметров", — добавил министр.

Кроме того, адвокаты получат возможность работы с лэптопами и портативными принтерами, а женщинам разрешат украшения из недрагоценных материалов

"Ну и куча других мелочей, которые для осужденных и заключенных самом деле вовсе не мелочи", — заключил Малюська.



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