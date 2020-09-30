Новый русский самолет не взлетит: санкции мешают

30 сентября 2020 | 09:43

Некоторые страны отказались поставлять не только композитные материалы для производства нового российского гражданского самолета МС-21, но и ряд мелких комплектующих и агрегатов для его российского двигателя.

Трудности были не только в плане композитов, наши партнеры отказывались также поставлять ряд агрегатов и мелких деталей к двигателю ПД-14. В таких условиях предприятия активно занимались импортозамещением.



Ранее президент РФ Владимир Путин назвал "хамством" отказ западных партнеров поставлять композитные материалы для производства нового гражданского самолета МС-21. "Ну, ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку соответствующих композитных материалов для крыла. Ну, что это такое? Ну, это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил", - сказал Путин на встрече с представителями атомной отрасли. "Знают, что мы все равно сделаем. Ну, просто чтоб наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки", - добавил президент.



МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями "Ростеха". Начало серийного производства самолета уже неоднократно переносилось, по последним официальным данным - на конец 2021 года. Одной из причин были санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит", повлекшие прекращение поставок композиционных материалов для создания самолета. Российским поставщиком компонентов выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга".



Тем временем в Евросоюзе одобрили введение новых санкций против России. Отмечается, что Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) уже запустил процесс расширения списка индивидуальных санкций. Их могут ввести против двух человек и четырех компаний из-за строительства Крымского моста.



О том, что COREPER может ввести новые антироссийские меры, стало известно 25 сентября. ЕС обвиняет российскую сторону в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины.