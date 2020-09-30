Нардеп Суркіс "забив" на ПДД

Київськими дорогами Суркіс пересувається, як правило, на броньованому чорному Maybach. Протягом кількох місяців знімальна група “Схем” неодноразово фіксувала порушення ПДР автівками Суркіса на київських дорогах: їзда по зустрічній смузі, перетин подвійної суцільної і виїзд на пішохідні зони.

Так, за даними журналістів, 3 червня Maybach, яким користується Суркіс, та авто супроводу виїхали на зустрічну у самому центрі Києва, щоб оминути затор.

21 травня чотири авто Суркісів, виїжджаючи з бутіка Санахант, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну і рушили проти напрямку руху — також щоб оминути затор.

15 червня кортеж Суркісів проїхав пішохідною зоною поблизу стадіону “Динамо”, а потім виїхав на зустрічну смугу.

“2 липня цей же кортеж їхав зустрічною смугою на Парковій дорозі, коли там дозволений рух лише в одному напрямку”, — йдеться у сюжеті журналістів.

За даними “Схем”, брати Суркіси є чи не єдиними українськими олігархами, які особисто їздять за кермом. Та штрафи за порушення ПДР вони навряд чи отримують. Бо, як виявили “Схеми”, часом деякі авто їхнього кортежу їздять з “номерами — прикриттям”, яких немає в базі МВС, і які часом змінюють навіть протягом одного дня.

Так, 20 липня схеми зафіксували як Maybach з “несправжніми” номерами виїхав з території МВС і під’їхав до ВР, де на нього вже чекало авто охорони народного депутата Суркіса.

“Потім кортеж заїхав на закриту територію стадіону Динамо, а коли виїхав звідти — Maybach вже мав інші номерні знаки. При цьому кортеж знову порушив ПДР, проїхавши на червоне світло”, — йдеться у сюжеті.

Журналісти уточнюють, що посада народного депутата, яку обіймає Суркіс, передбачає держохорону і відповідні заходи лише у разі, коли є загроза життю та здоров’ю, за окремим розпорядженням голови УДО чи Президента.

“Утім, в УДО "Схемам“ повідомили, що не володіють такою інформацією та не є її розпорядниками. А сам Суркіс на запитання "Схем“ так і не відповів”, — інформують журналісти.

Як писав УНН, нардеп Суркіс витрачає на охорону понад чверть мільйона гривень на місяць.