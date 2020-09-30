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Экс-послиху США в Украине наградили за смелость

30 сентября 2020 | 10:20

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Американская литературная и правозащитная организация PEN America наградила бывшего посла США в Украине Мари Йованович премией за смелость PEN/Benenson Courage Award Об этом говорится в сообщении на сайте PEN America, передает "ДС".


 

Мари Йованович, опытный дипломат и трижды посол, успешно работала в течение всей своей карьеры, однако подверглась критике со стороны представителей Белого дома, что привело к ее увольнению с должности посла США в Украине в 2019 году.

Во время слушаний по делу об импичменте президента СШ Дональда Трампа в Конгрессе Йованович подчеркивала, что ее репутацию намеренно пытаются запятнать.

"В то время, когда соблюдение принципиальности может означать для чиновников окончание профессиональной карьеры, посол Йованович не дрогнула и не пошатнулась, — отметила руководитель PEN America Сьюзанн Носсел. — Она — яркий пример мужества, которое и призвана почтить наша награда".

Торжественная церемония награждения лауреатов 2020 года пройдет 8 декабря в онлайн-формате.

Как писала "ДС", Мари Йованович готовится издать мемуары, где среди прочего вспомнит и о своей работе в Украине.



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