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На Марсе обнаружили подземные озера и заподозрили жизнь
30 сентября 2020 | 10:22
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Ученые обнаружили неподалеку от южного полюса Марса три новых подземных озера, а также подтвердили существование четвертого Об этом говорится в публикации ВВС, передает "ДС".
Выводы ученых основаны преимущественно на исследованиях, проводившихся в последнее десятилетие. В частности, в 2018 году ученые, опираясь на данные радара, сообщили о признаках подземного озера шириной 20 км, расположенного недалеко от южного полюса Марса, под слоями льда и пыли.
"Мы не только подтвердили позицию, степень и силу отражателя во время нашего исследования 2018 года, но мы обнаружили три новых светлые области", — рассказывает сейчас соавтор работы, Елена Петтинелли из Университета Рома Тре в Италии.
"Основное озеро окружено меньшими водоемами, но из-за технических характеристик радиолокатора и удаленности его от поверхности Марса мы не можем окончательно определить, они взаимосвязаны", — добавила она.
Доктор Роберто Орос из Итальянского национального института астрофизики считает вероятным, что эти водоемы существовали в прошлом.
"Поскольку Марс переживал свою климатическую катастрофу и превратился из относительно теплой планеты — хотя не ясно, насколько теплой — в замороженную, было место, где жизнь могла приспособиться и выжить", — отметил ученый.
Находка заинтересует исследователей, изучающих потенциал для жизни в других местах Солнечной системы.
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