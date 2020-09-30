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На Марсе обнаружили подземные озера и заподозрили жизнь

30 сентября 2020 | 10:22

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Ученые обнаружили неподалеку от южного полюса Марса три новых подземных озера, а также подтвердили существование четвертого Об этом говорится в публикации ВВС, передает "ДС".


 

Выводы ученых основаны преимущественно на исследованиях, проводившихся в последнее десятилетие. В частности, в 2018 году ученые, опираясь на данные радара, сообщили о признаках подземного озера шириной 20 км, расположенного недалеко от южного полюса Марса, под слоями льда и пыли.

"Мы не только подтвердили позицию, степень и силу отражателя во время нашего исследования 2018 года, но мы обнаружили три новых светлые области", — рассказывает сейчас соавтор работы, Елена Петтинелли из Университета Рома Тре в Италии.

"Основное озеро окружено меньшими водоемами, но из-за технических характеристик радиолокатора и удаленности его от поверхности Марса мы не можем окончательно определить, они взаимосвязаны", — добавила она.

Доктор Роберто Орос из Итальянского национального института астрофизики считает вероятным, что эти водоемы существовали в прошлом.

"Поскольку Марс переживал свою климатическую катастрофу и превратился из относительно теплой планеты — хотя не ясно, насколько теплой — в замороженную, было место, где жизнь могла приспособиться и выжить", — отметил ученый.

Находка заинтересует исследователей, изучающих потенциал для жизни в других местах Солнечной системы.



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