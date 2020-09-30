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Трамп обвинил сына Байдена в нечестном наживании миллионов в Украине

30 сентября 2020 | 10:24

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Бывший вице-президент США Джозеф Байден категорически опроверг обвинения в том, что его сын Хантер заработал коррупционное состояние во время работы в компании Burisma в Украине.


 

Об этом зашел разговор во время теледебатов двух кандидатов в президенты США, Джо Байдена и Дональда Трампа, состоявшихся накануне в Кливленде, информирует "ДС".

"Он (Хантер Байден, — прим. "ДС") заработал целое состояние в Украине", — заявил Трамп, попробовав перевести дискуссию в сторону "коррупционного скандала" вокруг семьи своего оппонента.

"Это полная неправда", — отметил в ответ Байден, подчеркнув, что гордится своим сыном.

Трамп также отметил, что Хантер Байден "заработал миллиарды" при ведении бизнеса в Китае, намекнув, что он это делал незаконным способом, пишет Укринформ.

Со своей стороны Джо Байден снова опроверг эти теории, которые распространяет его оппонент. Бівший вице-президент также подчеркнул, что сам Трамп таким образом хочет отвлечь внимание избирателей от реальных проблем для американцев.

"Речь не о моей и не его (Трампа, — прим. "ДС") семьях, речь идет об американских семьях. Он не хочет говорить о том, что нужно вам", — обратился Байден к американским избирателям.

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Сын Джо Байдена Хантер в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, связанной с одиозным экс-министром экологии Украины, бизнесменом Николаем Злочевским. Во времена управления ГПУ Виктором Шокинім компания стала объектом нескольких уголовных производств.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group. В сентябре 2019 бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование в отношении Джозефа Байдена или его сына Хантера Байдена должны проводиться в США, а в Украине нет правовых оснований для этого.



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