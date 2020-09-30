Трамп обвинил сына Байдена в нечестном наживании миллионов в Украине

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group. В сентябре 2019 бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование в отношении Джозефа Байдена или его сына Хантера Байдена должны проводиться в США, а в Украине нет правовых оснований для этого.