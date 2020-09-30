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МОЗ: майже 58% ліжок для пацієнтів з COVID-19 по Україні заповнені
30 сентября 2020 | 10:26
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На сьогодні в Україні вже введено понад 29 тисяч ліжок, які визначені для пацієнтів з COVID-19, з них на сьогодні заповнено 57,8%, або понад 15 тисяч. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“У нас збільшується госпіталізація, збільшується кількість людей, які одночасно перебувають у наших лікарнях для лікування коронавірусної хвороби. У лікарнях перебувають люди, які мають середньої важкості або важкий перебіг хвороби. Сьогодні вже введено у лікарнях, які безпосередньо лікують коронавірусну хворобу, загальна кількість ліжок 29 тисяч 666, решта ще залишається в резерві... З 29 666 по країні заповнено 57,8%, більше 15 тисяч на сьогодні заповнено із загальної кількості (ліжок - ред.)”, — розповів Степанов.
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