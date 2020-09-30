Пашинян: Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха

Премьер добавил, что цель Армении - установление долгосрочного мира в регионе. "У нас есть цель установить длительный мир и стабильность в регионе. Мы не хотим, чтобы, например, через два-три года эта ситуация повторялась (военные действия в районе нагорно-карабахского конфликта - прим. ТАСС). Но Армения никогда не будет действовать в ущерб своим национальным интересам и интересам Нагорного Карабаха", - отметил он. Ранее посол Армении в Москве Вардан Тоганян отмечал, что Армения является "гарантом безопасности" Нагорного Карабаха.

По словам Пашиняна, Армения обеспечит свою безопасность с участием ОДКБ или без участия этой организации. "Обсуждение об участии ОДКБ является политическим вопросом. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по организации, информируем о сложившейся ситуации. Однако Армения готова защищать свою безопасность с участием или без участия ОДКБ", - сказал он. Ранее в секретариате ОДКБ сообщали ТАСС, что Армения пока не обращалась в организацию в связи с обострением конфликта, а также подчеркивали, что выступают за мирное его урегулирование.

Пашинян также сообщил, что Армения готова принять заседание межправсовета ЕАЭС 9 октября в Ереване. "Мы не обсуждали изменения форматов и в этом смысле готовы принять межправсовет ЕАЭС", - отметил он.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти данные опровергает и сообщает об обстрелах своей территории.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.