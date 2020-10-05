В Украине собираются отменить пожизненное заключение

05 октября 2020 | 16:31

Профильный Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Раде принять в первом чтении законопроект №4049 о замене пожизненного заключения за совершение особо тяжких преступлений на более мягкое наказание. Об этом в понедельник, 5 октября, передает пресс-служба Верховной Рады.

Законопроект №4049 о выполнении решений Европейского суда по правам человека в Комитете представил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Нам крайне важно выполнять решения Европейского суда не только потому что они являются обязательными, так как мы стали членом Совета Европы и ратифицировали Европейскую конвенцию, но и потому, что мы несем регулярные материальные затраты на выплату компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека. Эти решения устанавливают общеобязательные правила и в результате их несоблюдения против нас подают соответствующие заявления о взыскании компенсаций. Европейский суд констатирует нарушение и такие выплаты осуществляются", - отметил он.

Так, этот законопроект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы и таким образом имплементировать решение ЕСПЧ, которые вступили в силу и их выполнение находится на контроле Совета министров Совета Европы и урегулировать вопросы, противоречащие практике ЕСПЧ.

"Во исполнение Европейской конвенции соответствии предлагается установить механизм предсказуемым и более структурированным, чем сейчас. Это и есть ключевое требование Европейского суда по правам человека. Кроме того, законопроект №4049 является комплексным и им также предлагается внести изменения в процедуру административного ареста, в частности, по отдельным административным правонарушением. Такая санкция как "административный арест" убирается и предлагается сокращение срока рассмотрения апелляции на такую ​​санкцию. Проектом также предлагаются другие точечные процедуры", - заявил министр юстиции.

Так, проект закона предусматривает возможность просмотра положения о пожизненном лишении свободы. Так, лицо, осужденное к пожизненному лишению свободы и отбывавшее это наказание не менее 10 лет, получает право на основании выводов и анализа личности с просьбой о замене пожизненного лишения свободы на наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет.

То есть в случае принятия этого законопроекта осужденный к пожизненному заключению будет находиться в местах лишения свободы не менее 25 лет - 10 к моменту обращения и 15 лет после момента обращения. Впрочем, осужденные к пожизненному лишению свободы раньше выходили в результате помилования, отбыв меньший срок. То есть этот законопроект не настолько либеральный, как выглядит на первый взгляд: из всех, кто был помилован президентами Украины до сих пор, только двое отсидели по 25 лет.