|
Американский генерал: что следует делать Украине в противостоянии с Россией
06 октября 2020 | 10:35
распечатать комментарии [0] добавить в
Американский генерал Бен Ходжес считает, что Украине нужно построить хорошие отношения с другими странами в регионе - Румынией, Грузией, Молдовой, Польшей, Турцией. Это даст не только безопасность, но и дипломатию, и экономику.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.
Сотрудничество также потребуется для того, чтобы Россия не могла использовать Крым для каких-либо коммерческих целей - ни одному российскому кораблю не разрешить идти из Крыма в любой другой европейский порт.
Также надо обеспечить полную свободу Одессы от российского влияния.
"По моей информации, многие компании, ведущие работы на портовых сооружениях Одессы, на самом деле российские. Как можно так делать?! Я имею в виду, что это рана, это уязвимость, нанесенная самим себе", - заявил он.
Генерал советует также повысить устойчивость своих институтов и инфраструктуры, наращивать силу везде и никогда не признавать разделение Донбасса, аннексию Крыма.
"Пока Россия продолжает блокировать или нарушать движение через Керченский пролив, как вы сохраните жизнеспособность Мариуполя и Бердянска? А если улучшить ж/д сообщение от тех мест до Одессы, превратить уязвимость в силу?", - говорит он.
Он настаивает, чтобы Украина приложила особые усилия к флоту.
"Дело не только в кораблях. Это об инфраструктуре, это о тренировках. Украине стоит инвестировать в то, что мы называем морскими беспилотными системами, "дронами для воды", - заявил генерал.
также читайте
[05.10.2020]
[03.10.2020]
[03.10.2020]
|
по теме
Зеленський обіцяє, що з новогго року ніхто не вимагатиме від громадян паперових довідок
05. 10. 2020 | 17:09
Президент Володимир Зеленський заявив, що з 2021 року Україна працюватиме в режимі "paper less" (без паперу) і жодна державна організація не зможе вимагати від українців документи в паперовому вигляді. Про це Зеленський заявив під час саміту "Дія", передає "Цензор.Net".
Медичну нобелівку отримали вірусологи-"антігепатисти"
05. 10. 2020 | 17:07
Лауреатами Нобелівської премії з медицини стали американські вірусологи Гарві Олтер, Чарльз Райс і британець Майкл Говтен - за відкриття вірусу гепатиту С.
Газпром качає через Україну газ по-повній. Але на ртетину менше минулорічного обсягу
05. 10. 2020 | 17:05
Обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему сягнув 40 млрд кубометрів від початку року. Про це повідомив Оператор ГТС України, передає "Інтерфакс-Україна".
Мер Кличко розповів, що відремонтує першочергово
05. 10. 2020 | 17:02
Мер Києва Віталій Кличко поділився планами щодо ремонтів доріг на наступний рік. Про це мер розповів під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.
В Украине собираются отменить пожизненное заключение
05. 10. 2020 | 16:31
Профильный Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Раде принять в первом чтении законопроект №4049 о замене пожизненного заключения за совершение особо тяжких преступлений на более мягкое наказание. Об этом в понедельник, 5 октября, передает пресс-служба Верховной Рады.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»