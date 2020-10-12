Трамп: "Мне нравится Путин, но..."

12 октября 2020 | 08:54

Мне нравится Путин и, возможно, я нравлюсь Путину. Но я гарантирую, что ему было бы гораздо проще иметь дело с Хиллари Клинтон или с Байденом, поскольку Байден медлителен и не обладает качествами, необходимыми для того, чтобы исполнять обязанности президента.

Никто не проводил в отношении России более жесткую политику, чем я. Я добился того, чтобы расходы НАТО на оборону от России были увеличены. Я указал на проблему с газопроводом "Северный поток - 2" и заявил Германии: вы платите России миллиарды долларов, а мы защищаем вас от России, что за сделку вы заключили? Я предоставил противотанковые комплексы Украине, в то время как администрация Обамы поставляла туда подушки. Я предоставил Украине денежные средства, крупные средства. Никто ранее не проводил столь жесткой политики в отношении России.



Меркель не стала вдаваться в обсуждения, когда я раскритиковал ее за одобрение "Северного потока-2". Она тогда лишь улыбнулась. Тогда я ей сказал, что и не нужно ничего отвечать. Я не хотел, чтобы она оказалась в неловкой ситуации. Меркель - умный человек, но я заставил их платить на 130 млрд долларов больше на цели обороны от России.



Наши вооруженные силы - самые мощные в мире. У нас есть новые ракеты. У нас есть такое, чего нет больше ни у кого. Россия мечтает о том, что есть у нас. Китай мечтает о том, что есть у нас.