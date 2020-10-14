БРСМ-Нафта попала под каток СБУ

14 октября 2020 | 17:14

Служба безопасности Украины проводит обыски на всеукраинской сети автозаправочных станций БРСМ-Нафта. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Обыски проходят на основании постановлений суда, полученных задолго до публикации Бигуса, и не связаны с опубликованной в ней информацией", - отметила пресс-служба.



Подробности следственных действий в спецслужбе обещают обнародовать позже.



Расследование журналистов программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" выявило, что всеукраинская сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта финансирует деятельность политического проекта "Партия Шария", лидером которого является пророссийский блогер Анатолий Шарий.