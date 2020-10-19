500-я победа Хосепа Гвардиолы

19 октября 2020 | 09:20

«Манчестер Сити» со счетом 1:0 выиграл в матче против «Арсенала» в рамках 5-го тура АПЛ.

49-летний испанец является наставником «Манчестер Сити» с 2016 года. И, как сообщает источник “ Метарейтингс ”, эта очередная победа стала 500-й в его тренерской карьере, куда включены также победы в роли наставника «Барселоны Б».

172 победы из этих 500 Гвардиола получил в качестве главного тренера «Сити».

Стоит напомнить, что с «Манчестер Сити» Хосеп имеет по два титула чемпионата Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка Англии. Вместе с ним клуб ранее сумел одержать победу в Кубке Англии. С «Баварией» тренер становился трехкратным чемпионом Германии, дважды выигрывал Кубок Германии и по одному разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

С «Барсй» в активе Хосепа Гвардиолы имеется 1 победа в Лиге чемпионов, 3 — в чемпионате Испании и Суперкубке Испании. 2 раза каталонцы с ним взяли Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.