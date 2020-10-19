Коломойский сократил расходы на "1+1" в 2,5 раза

19 октября 2020 | 09:23

В интервью Бабелю, который связывают с Игорем Коломойским, его бывший рейдер Геннадий Корбан среди прочего рассказал о проблемах с финансированием телевизионной империи “1+1”.

“Суркис — такой же заложник в “плюсах”, как и все остальные в других бизнесах [Коломойского]. Он недоплачивает за содержание [телеканала], потому что у него просто нет денег, а Коломойский ему что-то каждый раз пересчитывает. Условно: содержать “плюсы” сегодня обходится 30 миллионов в год. Это актив, который не приносит денег, но акционеры каждый месяц должны из кармана достать деньги на поддержание канала. Формально там два акционера — Коломойский и Суркис. То есть Коломойский несет 75 процентов затрат, а Суркис — 25, но у него [нет денег], поэтому Коломойскому нужно пересчитывать с каких-то других совместных бизнесов — ферросплавных заводов или облэнерго. Там вот такая математика. Чисто цыганская схема: кручу-верчу, на*бать хочу. Извините. Вот и все.”

В том же интервью Корбан упомянул: “канал “1+1” в хорошие времена тянул под 75 миллионов долларов в год — и это чистый минус.”