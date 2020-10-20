|
Депутат-вбивця Лозинський знов балотується
20 октября 2020 | 12:35
распечатать комментарии [0] добавить в
"Лозінський Віктор Олександрович балотується на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області", - повідомили ВВС News Україна у місцевій територіальній виборчій комісії. Інформацію щодо кандидатів на посади голів ОТГ не публікують на сайті ЦВК.
Віктор Лозінський іде на вибори як самовисуванець.
Кандидат від "Слуги народу" в цій ОТГ Сергій Баліцький заявляв у поліцію про погрози з боку пана Лозінського. Він стверджував, що в нього нібито вимагали зняти свою кандидатуру.
У відповідь Віктор Лозінський оприлюднив інтерв'ю, в якому назвав родину Баліцького "земельними ненажерами".
"Поганому танцюристу завжди щось заважає", - відповів він пану Баліцькому.
Сам Лозінський назвав себе директором агропідприємства й заявив, що добився справедливості й зняв усі судимості.
Загалом на посаду голови ОТГ балотуються шестеро кандидатів.
Зараз Підвисоцька ОТГ належить до Голованівського району.
Хто такий Віктор Лозінський
У 2007 році пан Лозінський, який був впливовим аграрним бізнесменом на Кіровоградщині, обрався депутатом парламенту від БЮТ.
16 червня 2009 року поблизу смт Голованівська сталося вбивство, коли після інциденту компанії у складі Віктора Лозінського, прокурора та начальника міліції району і єгеря загинув селянин Валерій Олійник.
Сам Лозінський наполягав, що це була самооборона.
Це сталося незадовго до президентських виборів і спочатку тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко стала на захист соратника, але в липні зажадала від нього скласти мандат.
Верховна Рада зняла з пана Лозінського недоторканність та позбавила мандату, після цього він зник, і його оголосили у розшук.
Віктора Лозінського затримали в березні 2010 року. Його звинуватили у навмисному вбивстві. За версією слідства, селянина вбили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні.
У квітні 2011 року Лозінського засудили до 15 років ув'язнення. Він мав вийти на волю в 2025 році, винним себе не визнав.
Крім Лозінського, винними у вбивстві Олійника визнали колишнього прокурора Голованівського району Євгена Горбенка (засуджений до 9 років в'язниці), колишнього начальника Голованівського райвідділу міліції Михайла Ковальського (5 років позбавлення волі), а також єгеря Василя Перепелицю (4 роки в'язниці).
У 2012 році апеляційний суд пом'якшив вирок до 14 років.
У 2013 році Вищий спецсуд змінив статтю обвинувачення з вбивства на хуліганство, що зменшило строк ув'язнення до 10 років.
Після чотирьох років за ґратами у червні 2014-го Сергій Лозінський вийшов на волю "за станом здоров'я".
У справу втрутився керівник уряду та генпрокурор, після чого прокуратура домоглася повернення Лозінського до в'язниці.
Вже 2016 року Лозінському перерахували термін ув'язнення згідно із "законом Савченко", за яким день у СІЗО рахується за два, й він вийшов на свободу.
У травні 2019 року Дніпровський районний суд Києва взагалі зняв судимість з Віктора Лозінського. А у вересні це рішення, як наполягає Лозінський, підтвердив Верховний Суд.
также читайте
[19.10.2020]
[19.10.2020]
[19.10.2020]
[19.10.2020]
|
по теме
Тихановская установила дэдлайн для Лукашенко и силовиков
20. 10. 2020 | 12:48
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к правоохранителям. Она призвала их до 25 октября стать на сторону народу. Об этом сообщает пресс-служба оппозиционерки.
Аппаратов ИВЛ у нас навалом - кислорода нет!
20. 10. 2020 | 12:46
В Украине существуют проблемы с обеспечением больниц кислородом. В связи с этим для лечения пациентов используются лишь 13-15% аппаратов искусственной вентиляции легких.
Зеленский поставил правоохранителям и парламентариям "неуд"
20. 10. 2020 | 12:43
Президент Украины Владимир Зеленский не доволен работой правоохранителей в антикоррупционном вопросе. По его словам, для борьбы против коррупции есть все. Об этом он сказал в своем обращении. Он обратился к нардепам с просьбой сосредоточить свое внимание на антикоррупционном вопросе.
ВВП Китая в 2020 году вырос несмотря на пандемию
19. 10. 2020 | 09:45
Темпы роста ВВП Китая, даже несмотря на пандемию нового коронавируса, с января по сентябрь включительно оказались положительными, составив 0,7%. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР. Как уточняется в докладе, на фоне восстановления китайской экономики от негативного воздействия эпидемии динамика за III квартал оказалась еще более обнадеживающей - на уровне 4,9%. В июле - сентябре 2019 года соответствующий показатель составил 6%.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»