Депутат-вбивця Лозинський знов балотується

20 октября 2020 | 12:35

"Лозінський Віктор Олександрович балотується на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області", - повідомили ВВС News Україна у місцевій територіальній виборчій комісії. Інформацію щодо кандидатів на посади голів ОТГ не публікують на сайті ЦВК.

Віктор Лозінський іде на вибори як самовисуванець.

Кандидат від "Слуги народу" в цій ОТГ Сергій Баліцький заявляв у поліцію про погрози з боку пана Лозінського. Він стверджував, що в нього нібито вимагали зняти свою кандидатуру.

У відповідь Віктор Лозінський оприлюднив інтерв'ю, в якому назвав родину Баліцького "земельними ненажерами".

"Поганому танцюристу завжди щось заважає", - відповів він пану Баліцькому.

Сам Лозінський назвав себе директором агропідприємства й заявив, що добився справедливості й зняв усі судимості.

Загалом на посаду голови ОТГ балотуються шестеро кандидатів.

Зараз Підвисоцька ОТГ належить до Голованівського району.

Хто такий Віктор Лозінський

У 2007 році пан Лозінський, який був впливовим аграрним бізнесменом на Кіровоградщині, обрався депутатом парламенту від БЮТ.

16 червня 2009 року поблизу смт Голованівська сталося вбивство, коли після інциденту компанії у складі Віктора Лозінського, прокурора та начальника міліції району і єгеря загинув селянин Валерій Олійник.

Сам Лозінський наполягав, що це була самооборона.

Це сталося незадовго до президентських виборів і спочатку тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко стала на захист соратника, але в липні зажадала від нього скласти мандат.

Верховна Рада зняла з пана Лозінського недоторканність та позбавила мандату, після цього він зник, і його оголосили у розшук.

Віктора Лозінського затримали в березні 2010 року. Його звинуватили у навмисному вбивстві. За версією слідства, селянина вбили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні.

У квітні 2011 року Лозінського засудили до 15 років ув'язнення. Він мав вийти на волю в 2025 році, винним себе не визнав.

Крім Лозінського, винними у вбивстві Олійника визнали колишнього прокурора Голованівського району Євгена Горбенка (засуджений до 9 років в'язниці), колишнього начальника Голованівського райвідділу міліції Михайла Ковальського (5 років позбавлення волі), а також єгеря Василя Перепелицю (4 роки в'язниці).

У 2012 році апеляційний суд пом'якшив вирок до 14 років.

У 2013 році Вищий спецсуд змінив статтю обвинувачення з вбивства на хуліганство, що зменшило строк ув'язнення до 10 років.

Після чотирьох років за ґратами у червні 2014-го Сергій Лозінський вийшов на волю "за станом здоров'я".

У справу втрутився керівник уряду та генпрокурор, після чого прокуратура домоглася повернення Лозінського до в'язниці.

Вже 2016 року Лозінському перерахували термін ув'язнення згідно із "законом Савченко", за яким день у СІЗО рахується за два, й він вийшов на свободу.