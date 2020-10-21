В Украине в период карантина женились в 6 раз чаще, чем разводились

21 октября 2020 | 11:14

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В Украине за период действия карантина в более чем шесть раз чаще женились, чем разводились. Речь идет о временном промежутке с 12 марта до 10 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в своем Facebook. "Так, начиная с 12 марта до 10 октября зарегистрировали свой брак 107 069 пар молодоженов. За аналогичный период количество расторгнутых браков составило 16 475", - указано в сообщении. Напомним, начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что украинцам необходимо научиться жить в условиях эпидемии коронавируса в ближайшие полтора-два года. Возбудитель вируса останется навсегда. Он также отметил, что необходимо изменить риторику относительно того, кто должен нести ответственность за нарушение карантина - субъекты хозяйствования или граждане. РБК-Украина



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