ТЕМА

Илон Маск изменит нашу жизнь кардинально. Остался год

21 октября 2020 | 11:19

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В 2020 году около 40% населения Земли не имеют стабильного доступа в интернет. Причина - сложность (экономическая невыгодность) подведения к ним инфраструктуры. Starlink сделал заход с фланга и планирует разместить до конца 2021 года на орбите 2000 небольших спутников, что почти удвоит кол-во интернет-пользователей в мире. И это окажет значительное влияние на жизнь каждого из нас:


1. В первую очередь Starlink добавит в сеть малообеспеченных людей из сельской местности и стран третьего мира. Вы дизайнер-фрилансер из Киева, работающий удаленно? Через год вас ожидает рост конкуренции и, как следствие, снижение уровня оплаты.

2. Для бизнесов откроются новые огромные рынки. Вы владелец бизнеса и ваша компания все еще сильно зависима от офлайн? Стоит задуматься о ее диджитал трансформации: переводе продаж и операционных процессов в онлайн - остался ровно один год.

3. В сети появится много людей, говорящих на других языках и представляющих другие культуры. Мы будем видеть другие новости, посещать новые для себя сайты и учиться общаться с людьми, учитывая их мировоззрение и культурные особенности.



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