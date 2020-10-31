Усик: завтра я зроблю заяву на ринзі, щоб не було жодних питань

31 октября 2020 | 07:56

Український боксер Олександр Усик дав інтерв'ю напередодні бою проти Дерека Чісори.

«Під час дуелі поглядів Чісора весь час повторював: війна, війна, війна. Я перебуваю в тій формі, в якій хочу. Можна було і трохи кращі, але і так добре.

У бою важливо себе показати так, щоб у опонентів більше не було ніяких питань. Подейкують, що люди не вірять в мене, не думають, що я можу виступати в супертяжах.

Але завтра я зроблю свою заяву в рингу, я все покажу з приводу своєї персони в суперважкій вазі», - цитує Усика редакція порталу Metaratings, посилаючись на видання Sky Sports.