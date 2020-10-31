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Новозеландцы одобрили эвтаназию
31 октября 2020 | 08:53
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Жители Новой Зеландии поддержали вступление в силу закона о праве на эвтаназию. По предварительным данным, за легализацию добровольного ухода из жизни для смертельно больных людей проголосовали 65,2% избирателей.
Закон был принят парламентом в 2019 году после ожесточенных дебатов, и с оговоркой что он вступил в силу только если на референдуме в поддержку легализации эвтаназии выскажется более 50% избирателей, пишет BBC.
Согласно новому закону, эвтаназия будет доступна больным неизлечимыми заболеваниями, которым осталось жить менее шести месяцев. Попросить об эвтаназии может только человек со значительным ухудшением здоровья вследствие болезни, однако способный принять осознанное решение об уходе из жизни. Также решение об эвтаназии должно быть одобрено двумя врачами. Право на эвтаназию не будет предоставляться только на основе преклонного возраста, психического заболевания или инвалидности. Противники закона отмечают, что в нем отсутствуют необходимые гарантии, легализацию эвтаназии они называют угрозой для благополучия общества и отмечают что больные могут потенциально чувствовать себя обязанными прибегнуть к эвтаназии из опасения стать обузой для своей семьи.
Ожидается, что новый закон вступит в силу в ноябре 2021 года.
Источник: Пётр и Мазепа
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