В теризбиркоме Мукачево застрелился полицейский

По неподтвержденным данным, самоубийцу нашел коллега по службе, который пришел на пересменку. Полицейского госпитализировали в больницу, где ему проводят операцию.

В Мукачевской районной ТИК полицейский, охранявший бюллетени, выстрелил себе в голову.