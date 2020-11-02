ТЕМА

В теризбиркоме Мукачево застрелился полицейский

02 ноября 2020 | 09:47

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В Мукачевской районной ТИК полицейский, охранявший бюллетени, выстрелил себе в голову.


Данную информацию подтвердили Mukachevo.net в правоохранительных органах.

По неподтвержденным данным, самоубийцу нашел коллега по службе, который пришел на пересменку. Полицейского госпитализировали в больницу, где ему проводят операцию.



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