ТЕМА

Во Франковске стреляли. Трое раненых

02 ноября 2020 | 13:26

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В Иваео-Франковске в воскресенье, 1 ноября, примерно в 21 часов на улице Пулюя произошла стрельба. Сегодня в полиции рассказали подробности инцидента, сообщает Курс.


Как выяснили следователи, стрельбу без причины начал 47-летний житель Ивано-Франковска - стрелял в мужчин, которые находились возле магазина "Тростянецкий".

Стрелок не был под действием алкоголя или наркотиков. Он стрелял из револьвера шариками "флобер" - попал в голову (челюсть) одному из мужчин, тот упал без сознания. Другому мужчине попал в руку, но тот имел при себе травматический пистолет и начал отстреливаться в ответ.и опал в злоумышленника.

Всех фигурантов задержала на месте происшествия патрульная полиция.

Три человека с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.



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