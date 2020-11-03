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В Черниговской области прокурор устроил аварию с двумя погибшими
03 ноября 2020 | 08:55
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В окрестностях поселка Березна в Черниговской области прокурор устроил аварию с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Утром 2 ноября прокурор за рулем Acura выехал на встречную полосу движения, где врезался в «ВАЗ». Водитель и пассажир погибли на месте. Прокурору вручили подозрение по ч.3 ст.286 УК.
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