В Черниговской области прокурор устроил аварию с двумя погибшими

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В трудовом поселении Обитель Рассвета в Красноярском крае, Россия, состоялся религиозный фестиваль, в котором приняли участие члены секты Церкви последнего завета, которую в 1991 году основал бывший милиционер Сергей Тороп, принявший имя Виссариона и объявивший себя новым Христом, принесшим «третий завет». Члены секты дарят ей свою недвижимость в крупных городах, получая право жить в поселении, где безальтернативным считается максимальное подчинение главе секты.