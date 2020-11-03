Патрульному повідомили про підозру – стріляв у велосипедиста

03 ноября 2020 | 08:57

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, повідомили про підозру заступнику командира роти батальйону Управління патрульної поліції в Рівненській області.

Слідством встановлено, що вночі 10 серпня 2020 року правоохоронець усно пред’явив вимогу велосипедисту, який рухався однією із вулиць міста Рівного, зупинитися. Після відмови громадянина, поліцейський розпочав переслідування, у ході якого без попередження двічі вистрілив у потерпілого гумовими патронами. Через дії правоохоронця потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Таким чином поліцейський підозрюється у перевищенні службових повноважень, а саме умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, які супроводжувалися насильством, застосуванням спеціального засобу, за відсутності ознак катування, а також умисному заподіянні тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент його заподіяння (ч. 2 ст. 365 та ч. 1 ст. 121 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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