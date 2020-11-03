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В Поодмосковье убили из арбалета колбасного короля
03 ноября 2020 | 09:01
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Владелец "Озерецких колбас" и "Мясной империи" Владимир Маругов, которого в СМИ называют "колбасным королем", был жестоко убит на собственной даче в элитном коттеджном посёлке Аносино в Подмосковье.
Как стало известно "Лайфу", расправа произошла вечером 1 ноября, а орудием преступления стал арбалет.
По предварительным данным, 2 ноября ночью несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме. В какой-то момент, женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие к дому сотрудники обнаружили ее супруга без признаков жизни.
В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами изъят арбалет из которого был застрелен мужчина, а также иные предметы имеющие значение для дальнейшего расследования. Установлено, что нападавшие скрылись на автомобиле.
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