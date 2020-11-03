В Поодмосковье убили из арбалета колбасного короля

По предварительным данным, 2 ноября ночью несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме. В какой-то момент, женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие к дому сотрудники обнаружили ее супруга без признаков жизни.

В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами изъят арбалет из которого был застрелен мужчина, а также иные предметы имеющие значение для дальнейшего расследования. Установлено, что нападавшие скрылись на автомобиле.