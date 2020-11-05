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Рада підтримала в першому читанні Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки
05 ноября 2020 | 12:33
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За законопроєкт №4135 проголосували 320 народних депутатів.
Верховна Рада 5 листопада підтримала в першому читанні Антикорупційну стратегію на майбутні п'ять років.
За відповідний урядовий законопроєкт №4135 "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки" проголосували в першому читанні 320 народних депутатів, передає Інтерфакс-Україна.
Законопроєкт пропонує затвердити Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки, яка передбачає чотири розділи, перший з яких присвячений концепції формування антикорупційної політики в Україні в майбутні п'ять років. Решта розділів документа містять опис певних проблем й очікування стратегічних результатів, які слід досягти для їх вирішення.
Як наголошується в пояснювальній записці, Антикорупційна стратегія базується на об'єднанні двох підходів: подальше удосконалення загальної системи запобігання та протидії корупції та мінімізація корупції в найбільш пріоритетних, із точки зору подолання корупції, сферах, зокрема за рахунок проведення найбільш успішних галузевих реформ.
Стратегія містить п’ять головних принципів: оптимізація функцій державних органів та усунення їхнього дублювання, цифрова трансформація та відкриті дані, зручні й законні сервіси, нетерпимість до корупції серед населення, а також забезпечення невідворотності покарання.
Також стратегія визначає вісім головних сфер, де необхідні зміни: суд, прокуратура, поліція; державне регулювання економіки; державний та приватний сектори економіки; податки та митниця; будівництво, земля, інфраструктура; сектор оборони; охорона здоров’я, соціальний захист; система запобігання та протидії корупції в цілому.
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