ТЕМА

Рада підтримала в першому читанні Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки

05 ноября 2020 | 12:33

распечатать        комментарии [0]       добавить в

За законопроєкт №4135 проголосували 320 народних депутатів.


Верховна Рада 5 листопада підтримала в першому читанні Антикорупційну стратегію на майбутні п'ять років.

За відповідний урядовий законопроєкт №4135 "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки" проголосували в першому читанні 320 народних депутатів, передає Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт пропонує затвердити Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки, яка передбачає чотири розділи, перший з яких присвячений концепції формування антикорупційної політики в Україні в майбутні п'ять років. Решта розділів документа містять опис певних проблем й очікування стратегічних результатів, які слід досягти для їх вирішення.

Як наголошується в пояснювальній записці, Антикорупційна стратегія базується на об'єднанні двох підходів: подальше удосконалення загальної системи запобігання та протидії корупції та мінімізація корупції в найбільш пріоритетних, із точки зору подолання корупції, сферах, зокрема за рахунок проведення найбільш успішних галузевих реформ.

Стратегія містить п’ять головних принципів: оптимізація функцій державних органів та усунення їхнього дублювання, цифрова трансформація та відкриті дані, зручні й законні сервіси, нетерпимість до корупції серед населення, а також забезпечення невідворотності покарання.

Також стратегія визначає вісім головних сфер, де необхідні зміни: суд, прокуратура, поліція; державне регулювання економіки; державний та приватний сектори економіки; податки та митниця; будівництво, земля, інфраструктура; сектор оборони; охорона здоров’я, соціальний захист; система запобігання та протидії корупції в цілому.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сиднейский музей полиции и юстиции

1920-е годы. Фото арестованного мошеника.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100