Судитимуть прокурора, який вимагав у керівника поліції два ноутбуки і щомісячну плату за інформацію

05 ноября 2020 | 12:34

Направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього заступника начальника одного з відділів прокуратури Рівненської області.

Слідством встановлено, що прокурор вимагав у т.в.о. начальника одного з відділень поліції Рівненської області неправомірну вигоду у виді двох нових ноутбуків загальною вартістю майже 30 тисяч гривень за непритягнення його до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні.

Крім цього прокурор висловив прохання про надання щомісячної грошової винагороди, за яку пообіцяв інформувати поліцейського про наявність в інших правоохоронних органах кримінальних проваджень, в яких фігурує правоохоронець.

Таким чином колишній прокурор обвинувачується у висловленні прохання про надання неправомірної вигоди службовою особою та у одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 КК України).

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. Процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області ДСР Нацполіції.

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