ТЕМА

Минздрав за введение заведениями отдельного времени обслуживания людей старше 60 лет

05 ноября 2020 | 12:38

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Министерство здравоохранения предлагает Кабинету Министров рекомендовать общественным заведениям установить время для обслуживания людей старше 60 лет, которые находятся в наибольшей группе риска заболевания кооронавирусом.


 

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Мы хотим в постановлении Кабмина рекомендовать субъектам хозяйствования внедрить отдельное время для обслуживания людей возрастом старше 60 лет", - сказал он.

По словам замминистра, это может быть промежуток с 10:00 до 12:00.

Ляшко отметил, что введение отдельного времени обслуживания не будет означать запрет на перемещение людей старше 60 лет в другое время, однако снизит риски их заражения коронавирусом.

Он подчеркнул, что люди старше 60 лет имеют больший риск появления тяжелых осложнений при коронавирусе и больший риск смерти от инфекции.

По словам Ляшко, 71% летальных случаев приходится именно на эту возрастную категорию.



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