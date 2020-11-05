Житомирские копіы лишили водителя селезенки

05 ноября 2020 | 15:33

Житомирская местная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов, которое произошло в Житомире ночью 3 ноября. Еще одно уголовное производство начато по заявлению патрульного инспектора о нанесении ему телесных повреждений водителем автомобиля во время проверки документов.

Об этом сообщила пресс служба Житомирской областной прокуратуры, передает Житомир.info.

«В частности, в соцсетях получило резонанс видео, в котором местные жители рассказали об избиении работниками патрульной полиции водителя, который не выполнил их просьбу выйти из своего автомобиля для проверки соответствующих документов. Происшествие состоялось 03.11.2020 г. в Житомире, ночью, около 01 час. 30 мин. По их словам, после того, как мужчину доставили в отделение полиции, он попал в больницу, где его срочно прооперировали. Сейчас материалы уголовного производства для проведения досудебного расследования переданы в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком», - сообщает прокуратура.

Кроме того, Житомирский отделом полиции начато уголовное производство по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).



«Уголовное производство начато по заявлению патрульного инспектора о причинении ему этим водителем телесного повреждения во время проверки документов на транспортное средство. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Житомирская местная прокуратура», - говорится в сообщении.



В соцсети сообщают, что 5 ноября в 11.30 под стенами ГУНП житомиряне выйдут на акцию протеста.



«3 ноября в Житомире работниками полиции был жестоко избит Ярмак Петр Федорович "Краб". Следствием избиения является повреждение внутренних органов, потеря селезенки, гематомы. Считаю, что общественность должна проявить абсолютно солидарность и остро отреагировать на произвол "правоохранителей". Поэтому, завтра 5 ноября в 11-30 мы все должны быть в Житомире у главного управления полиции. Детали и координация на месте», - написал на своей странице в Facebook Михаил Слипченко.