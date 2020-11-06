ТЕМА

Российских медиков гостеприимно встречают в Абхазии

06 ноября 2020 | 11:40

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Посол России в Абхазии опроверг слухи о попытках изнасилования врача из РФ.


Алексей Двинянин отметил, что "имело место традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму".



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