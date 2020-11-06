|
Российских медиков гостеприимно встречают в Абхазии
06 ноября 2020 | 11:40
распечатать комментарии [0] добавить в
Посол России в Абхазии опроверг слухи о попытках изнасилования врача из РФ.
Алексей Двинянин отметил, что "имело место традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму".
также читайте
|
по теме
В Госрезерве что не украли, то сгноили
06. 11. 2020 | 11:45
Аудит Государственного агентства резерва Украины, проведенный Госаудитслужбой, подтвердил миллионные убытки, разворовывание тысяч тонн запасов, наличие на складах просроченной продукции на сотни миллионов долларов и финансовые махинации. Об этом по итогам аудита Госрезерва сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Житомирские копіы лишили водителя селезенки
05. 11. 2020 | 15:33
Житомирская местная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов, которое произошло в Житомире ночью 3 ноября. Еще одно уголовное производство начато по заявлению патрульного инспектора о нанесении ему телесных повреждений водителем автомобиля во время проверки документов.
Правозахисник звинувачує УТОГ й УТОС у корупції
05. 11. 2020 | 12:41
Всеукраїнські організації людей з інвалідністю «Українське товариство глухих» і «Українське товариство сліпих», створені за радянських часів, є неефективними, необґрунтовано отримують значну фінансову допомогу і пільги від держави і зловживають питаннями допомоги людям з особливими потребами.
Минздрав за введение заведениями отдельного времени обслуживания людей старше 60 лет
05. 11. 2020 | 12:38
Министерство здравоохранения предлагает Кабинету Министров рекомендовать общественным заведениям установить время для обслуживания людей старше 60 лет, которые находятся в наибольшей группе риска заболевания кооронавирусом.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»