В Госрезерве что не украли, то сгноили

”Полупустые склады, исчезновение тысяч тонн запасов в неизвестном направлении, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен, катастрофическое техническое состояние предприятий, хозяйственный беспорядок и многомиллионные финансовые махинации - это перечень лишь некоторых основных пунктов из заключения Госаудитслужбы, которая проводила ревизию Госрезерва”, - говорится в сообщении.

В частности, аудит выявил просроченное зерно, которое невозможно использовать даже для кормов, на сумму 35,5 млн грн.

Также выявлена нехватка зерна только на одном из предприятий Госрезерва на сумму 27,9 млн грн.

По результатам проверки хранения продуктов питания выявлены товары, сроки годности которых уже давно закончились.

”Таких просроченных товаров, которые могут быть только утилизированы, насчитывается на сумму более 100 млн грн. Также на предприятиях есть просроченные товары непродовольственной группы на сумму 200 млн грн”, - говорится в сообщении.

Сумма нарушений по финансово-хозяйственной деятельности предприятий Госрезерва составила 31,4 млн грн, аппарата Госрезерва - 1,7 млн грн.

Также ревизиями установлены нарушения законодательства при осуществлении публичных закупок без заключения договоров.

Сообщается, что материалы по результатам ревизии с основаниями переданы в НАБУ, СБУ и Национальную полицию Украины.