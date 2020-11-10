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Никаких уступок "евробляхам" больше не будет, — советник Авакова
10 ноября 2020 | 11:25
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В последние годы государство шло навстречу владельцам автомобилей на еврономерах и выполняла их требования, однако больше никаких поблажек не будет.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире телеканала ДОМ.
По его мнению, "насколько это было возможно — ситуацию уже урегулировали".
"Давайте говорить открыто и честно: эти транспортные средства были завезены, когда у нас волонтеры начали поставлять машины с европейской регистрацией для наших защитников на передовую. И воспользовались этим нормативным пробелом много тех, кто не захотел выполнять закон и растаможить свои транспортные средства", — сказал Мартыненко.
По его словам, таких нарушителей закона стало довольно много, они сформировались в политические или социальные группы. Правительство и парламент обеспечили им и льготный период перерегистрации, и отсрочили штрафы, подчеркнул представитель МВД.
"Но если абсолютно все их требования выполнить, то завтра-послезавтра появятся новые", — добавил он, напомнив, что "в Украине есть закон, который нужно выполнять".
"У нас есть Таможенный кодекс, по которому на растаможивание транспортного средства дается 10 дней. Эти люди уже пошли на нарушение законодательства. Сейчас у нас действует запрет выезжать на этих транспортных средствах на дорогу, и пока полиция смотрит на них лояльно. Я сторонник того, что закон должен действовать ", — подчеркнул советник министра внутренних дел.
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