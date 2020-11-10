Никаких уступок "евробляхам" больше не будет, — советник Авакова

"У нас есть Таможенный кодекс, по которому на растаможивание транспортного средства дается 10 дней. Эти люди уже пошли на нарушение законодательства. Сейчас у нас действует запрет выезжать на этих транспортных средствах на дорогу, и пока полиция смотрит на них лояльно. Я сторонник того, что закон должен действовать ", — подчеркнул советник министра внутренних дел.