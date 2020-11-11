ВАКС продовжив строк дії обов’язків колишньому керівнику аеропорту Бориспіль

"У вівторок, 10 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора та продовжив ще на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього керівника державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", а нині президента компанії Міжнародні авіалінії України", - йдеться в повідомленні.

Так, Дихне зобов'язаний: прибувати за першою вимогою до детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у цьому кримінальному провадженні; не залишати Києва та Київської області без дозволу детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у цьому кримінальному провадженні або суду; повідомляти детективу Національного антикорупційного бюро України, прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні та свідками стосовно обставин кримінального провадження поза межами слідчих дій; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Нагадаємо, 7 вересня Дихне повідомили про підозру за ч.2 ст.364 ("Зловживання владою або службовим становищем").

Як з’ясувало слідство, службові особи міжнародного аеропорту "Бориспіль" з 2014 по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю.

За двома незаконними договорами, розмір завданої ДП "МА "Бориспіль" шкоди перевищує 16,5 млн грн. Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою, зазначають у НАБУ.

За даними слідства, службові особи ДП "МА "Бориспіль" припинили укладання попередніх незаконних договорів в інтересах представників суб’єктів підприємницької діяльності лише після отримання у 2019 році рекомендацій Національного бюро про усунення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінального правопорушення.

Розслідування вказаних фактів здійснюється із червня 2019 року. НАБУ і САП далі розслідують інші епізоди.

11 вересня ВАКС застосував до Дихне запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 255 000 гривень.