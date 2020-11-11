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Кабмін пропонує Раді зобов'язати пішоходів носити світлоповертальні елементи на одязі
11 ноября 2020 | 18:41
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Кабінет Міністрів вніс деякі зміни до правил дорожнього руху, зокрема - зобов'язав пішоходів у темний час доби використовувати світлоповертальні елементи під час руху проїжджою частиною або узбіччям. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу. Відповідний законопроєкт направлять до Верховної Ради.
Так, у темний час доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи мають використовувати світлоповертальні елементи (стрічки, наклейки, жилети) або бути в одязі, який має такі елементи.
Раніше ця норма мала рекомендаційний характер. Зазначається, що запровадження норми в новій редакції має підвищити рівень безпеки, оскільки наявність світлоповертальних елементів на одязі пішоходів дає змогу зменшити смертність на дорогах у 6-8 разів. Людину, яка використовує світлоповертальні елементи, буде видно на відстані 130-150 метрів, тоді як у темному одязі її видно лише на відстані 25-30 метрів.
Також Кабмін дозволив велосипедистам рухатися смугою маршрутних транспортних засобів. Окремого знака для цього не буде, але це буде передбачено знаком "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".
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