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В Москве Григоришину дали 4 года, он спрятался в США
12 ноября 2020 | 08:58
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К четырем годам колонии общего режима приговорил Мещанский райсуд Москвы украинского мультимиллионера Константина Григоришина за неуплату налогов почти на 1,4 млрд руб.
Заочный процесс в отношении 54-летнего украинского олигарха шел в Мещанском райсуде столицы с перерывами с января этого года, сообщает Коммерсант. Изначально уголовное дело было возбуждено СКР не только в отношении Константина Григоришина, но и предпринимателя Владимира Богатырева. По версии следствия, первый как бенефициар ООО «ПИК "Создание"», а второй как его гендиректор разработали схему по уходу от уплаты налогов. Сама компания занималась поставками трансформаторного оборудования одного из основных активов Константина Григоришина «Запорожтрансформатор». К 2014 году ПИК «Создание» была объявлена банкротом с долгами примерно 2 млрд руб. Между тем, как посчитали в СКР на основе материалов налоговиков, в 2009 году и частично в 2010 году ООО с помощью заключения фиктивных агентских договоров уклонилось от уплаты налогов примерно на 675 млн руб. Общая сумма со штрафами и недоимками составила около 916 млн руб. Позже к ней приплюсовали и претензии по итогам проверки выплат по 2008 году.
Константин Григоришин утверждал, что не имел прямого контроля над ПИК «Создание». И это даже было подтверждено несколькими решениями арбитражных судов, в которых адвокаты олигарха упорно пытались оспорить претензии ФНС. При этом бизнесмен — уроженец Запорожья, который с состоянием более $1 млрд считался одним из самых богатых людей Украины,— предпочитал находиться за границей. По некоторым данным, помимо украинского подданства он имеет также гражданство России и Кипра.
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[10.11.2020]
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