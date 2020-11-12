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В Москве Григоришину дали 4 года, он спрятался в США

12 ноября 2020 | 08:58

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К четырем годам колонии общего режима приговорил Мещанский райсуд Москвы украинского мультимиллионера Константина Григоришина за неуплату налогов почти на 1,4 млрд руб.


Заочный процесс в отношении 54-летнего украинского олигарха шел в Мещанском райсуде столицы с перерывами с января этого года, сообщает Коммерсант. Изначально уголовное дело было возбуждено СКР не только в отношении Константина Григоришина, но и предпринимателя Владимира Богатырева. По версии следствия, первый как бенефициар ООО «ПИК "Создание"», а второй как его гендиректор разработали схему по уходу от уплаты налогов. Сама компания занималась поставками трансформаторного оборудования одного из основных активов Константина Григоришина «Запорожтрансформатор». К 2014 году ПИК «Создание» была объявлена банкротом с долгами примерно 2 млрд руб. Между тем, как посчитали в СКР на основе материалов налоговиков, в 2009 году и частично в 2010 году ООО с помощью заключения фиктивных агентских договоров уклонилось от уплаты налогов примерно на 675 млн руб. Общая сумма со штрафами и недоимками составила около 916 млн руб. Позже к ней приплюсовали и претензии по итогам проверки выплат по 2008 году.

Константин Григоришин утверждал, что не имел прямого контроля над ПИК «Создание». И это даже было подтверждено несколькими решениями арбитражных судов, в которых адвокаты олигарха упорно пытались оспорить претензии ФНС. При этом бизнесмен — уроженец Запорожья, который с состоянием более $1 млрд считался одним из самых богатых людей Украины,— предпочитал находиться за границей. По некоторым данным, помимо украинского подданства он имеет также гражданство России и Кипра.

В конце 2015 года Григоришин был объявлен в федеральный, а в апреле 2016 года и в международный розыск. Был наложен арест и на имущество предпринимателя, включая две квартиры в Молочном переулке, квартиры на Большой Якиманке и коттедж в поселке Горки-2 в Одинцовском районе Московской области, а также коллекцию предметов искусства с картинами известных художников.

В окружении бизнесмена утверждали, что никто не составлял даже примерной оценки всего этого богатства, но оно, по словам его представителей, явно существенно превышало сумму претензий налоговиков и следователей СКР.

Еще до начала судебного процесса в Мещанском суде адвокаты Константина Григоришина подавали ходатайство о прекращении его уголовного преследования на основе решений арбитражных судов трех инстанций, но безуспешно. Между тем самого олигарха, который, согласно последним сообщениям украинских СМИ, откатился в списке самых богатых людей страны на 16-е место с состоянием около $400 млн, продолжали преследовать неприятности. По некоторым данным, к нему появились претензии у украинских силовиков, а сам он якобы предпочел перебраться в США.



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