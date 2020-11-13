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НА БОРЩАГОВКЕ ПЕРЕСТРЕЛКА: ПАТРУЛЬНЫЙ ПОЛУЧИЛ ТРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯ
13 ноября 2020 | 13:32
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13 НОЯБРЯ, ОКОЛО 04:00 НА УЛИЦЕ ГЕРОЕВ КОСМОСА ПРОИЗОШЛА ПЕРЕСТРЕЛКА. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО РАНИЛИ ОДНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО.
Стоило полицейским указать на это и обратиться к подозрительным пассажирам, как те выбежали из салона и кинулись убегать. Один из преследуемых открыл огонь по патрульным и задел одного полицейского. Но, несмотря на три огнестрельных ранения, инспектор продолжил преследование преступников и открыл ответный огонь из табельного огнестрельного оружия.
Не место к патрульным приехала подмога. Силами двух нарядов полиции нарушителей удалось задержать. У стрелявшего бандита, помимо пистолета, изъяли гранату РГД-5, а в сумке его напарника обнаружили профессиональные отмычки и набор раций.
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