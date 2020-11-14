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Минздрав прогнозирует Армагеддон через месяц

14 ноября 2020 | 16:06

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Украина должна вводить дополнительные противоэпидемические меры, так как без них уже через месяц наступит коллапс отечественной медицинской системы. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает пресс-служба Минздрава.


"Если не сделать эти шаги, то на 15-20 декабря получим апокалипсис медицинской системы, когда все койки будут заполнены", — подчеркнул глава Минздрава, комментируя решение правительства о введении карантина выходного дня.



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